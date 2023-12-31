В Магадане отменили гуляния в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода

Мэр Магадана Гришан отменил новогодние гуляния в городе из-за обстрела Белгорода

В Магадане отменили традиционные гуляния в новогоднюю ночь из-за обстрела Белгорода. Об этом рассказал мэр города Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

Он назвал неуместным проведение новогодних мероприятий после произошедшего. Градоначальник призвал жителей, планирующих запускать собственные салюты, поддержать его позицию.

Гришан также выразил соболезнования семьям жертв атаки на Белгород.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что комендантский час на территории региона в новогоднюю ночь сокращаться не будет. Он пояснил, что усилить меры безопасности в период новогодних праздников было решено из-за атаки на Белгород.