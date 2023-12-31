Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:30, 31 декабря 2023Россия

В Магадане отменили гуляния в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода

Мэр Магадана Гришан отменил новогодние гуляния в городе из-за обстрела Белгорода

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Магадане отменили традиционные гуляния в новогоднюю ночь из-за обстрела Белгорода. Об этом рассказал мэр города Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

Он назвал неуместным проведение новогодних мероприятий после произошедшего. Градоначальник призвал жителей, планирующих запускать собственные салюты, поддержать его позицию.

Гришан также выразил соболезнования семьям жертв атаки на Белгород.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что комендантский час на территории региона в новогоднюю ночь сокращаться не будет. Он пояснил, что усилить меры безопасности в период новогодних праздников было решено из-за атаки на Белгород.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число жертв удара по Белгороду растет. Чехия отказалась объяснить, как ее ракеты были задействованы при обстреле города

      Раскрыт заработок хакеров

      Украина в ООН предсказала рост числа смертей в конфликте с Россией

      В Магадане отменили гуляния в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода

      Гладков перечислил ущерб от ракетного удара в Белгороде

      ООН призвала не наносить ударов по городам и мирным гражданам

      Зеленский заявил о получении военного плана на 2024 год

      Стало известно о пожарах в центре Харькова на фоне взрывов

      Сальдо высказался о судьбе Каховского водохранилища после подрыва плотины

      На Украине поглумились над жертвами обстрела Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости