Запорожская область отменила сокращение комендантского часа

Власти Запорожской области отменили сокращение комендантского часа

Комендантский час на территории Запорожской области в новогоднюю ночь не будет сокращаться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава области пояснил, что решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников было принято из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. «Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет», — сообщил он.

Балицкий уточнил, что в Мелитополе, Бердянске и нескольких районах области режим комендантского часа будет действовать с 22:00 до 05:00, на остальной части региона комендантский час установлен с 21:00 до 05:00.

Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 111 человек, 18 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось.