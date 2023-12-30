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22:47, 30 декабря 2023Россия

Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18

МЧС: число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18, пострадали 111

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18, сообщили ТАСС в МЧС России.

Пострадавшими числятся 111 человек.

Ранее сообщалось, что среди погибших — как минимум, трое детей. Еще 15 несовершеннолетних получили ранения, рассказала уполномоченная по правам детей в России Мария Львова-Белова.

Обстрел Белгорода начался поздним вечером пятницы, 29 декабря. Удары были нанесены по центру города, пострадали жилые дома и социальные объекты.

Как рассказали в Минобороны, удары по городу были нанесены ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.

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      Марина Совина
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