МЧС: число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18, пострадали 111

Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18, сообщили ТАСС в МЧС России.

Пострадавшими числятся 111 человек.

Ранее сообщалось, что среди погибших — как минимум, трое детей. Еще 15 несовершеннолетних получили ранения, рассказала уполномоченная по правам детей в России Мария Львова-Белова.

Обстрел Белгорода начался поздним вечером пятницы, 29 декабря. Удары были нанесены по центру города, пострадали жилые дома и социальные объекты.

Как рассказали в Минобороны, удары по городу были нанесены ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.