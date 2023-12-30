В результате атаки ВСУ на Белгород погибли трое детей

Детский омбудсмен Львова-Белова: в Белгороде при обстреле ВСУ погибли трое детей

При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли трое детей, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Львова-Белова отметила, что в результате атаки по центру Белгорода 30 декабря трое детей погибли, еще 15 несовершеннолетних получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. «Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана», — заявила детский омбудсмен.

По предыдущей информации МЧС, среди погибших было двое детей.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Известно, что в результате обстрела были повреждены жилые дома в центре города, коммерческие объекты и более 100 автомобилей.