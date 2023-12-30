В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены 22 жилые многоэтажки

Глава Белгородской области Гладков: после атаки ВСУ повреждены 22 многоэтажки

В результате сегодняшней атаки Вооруженных сил Украины по центру Белгорода повреждения получили 22 жилые многоэтажки, более 100 автомобилей, а также большое количество коммерческих объектов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что администрация Белгорода начала подсчитывать материальный ущерб, нанесенный атакой ВСУ 30 декабря. По его словам, к настоящему времени есть информация о повреждении более 100 автомобилей. «Большая часть уничтожена полностью — сгорели», — уточнил Гладков. Кроме того, повреждения выявлены в 22 многоквартирных жилых домах. Подсчет ущерба коммерческим объектам продолжается, добавил губернатор.

Также Гладков сообщил, что повреждены некоторые коммуникации газоснабжения и водоснабжения. По его словам, аварийные службы уже работают над устранением поломок.

Гладков добавил, что на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе будут отменены все массовые мероприятия.

Крупный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По данному факту Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по трем статьям — «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества».

После обстрела Белгорода Россия потребовала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.