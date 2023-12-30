Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:34, 30 декабря 2023Россия

В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены 22 жилые многоэтажки

Глава Белгородской области Гладков: после атаки ВСУ повреждены 22 многоэтажки

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В результате сегодняшней атаки Вооруженных сил Украины по центру Белгорода повреждения получили 22 жилые многоэтажки, более 100 автомобилей, а также большое количество коммерческих объектов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что администрация Белгорода начала подсчитывать материальный ущерб, нанесенный атакой ВСУ 30 декабря. По его словам, к настоящему времени есть информация о повреждении более 100 автомобилей. «Большая часть уничтожена полностью — сгорели», — уточнил Гладков. Кроме того, повреждения выявлены в 22 многоквартирных жилых домах. Подсчет ущерба коммерческим объектам продолжается, добавил губернатор.

Также Гладков сообщил, что повреждены некоторые коммуникации газоснабжения и водоснабжения. По его словам, аварийные службы уже работают над устранением поломок.

Гладков добавил, что на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе будут отменены все массовые мероприятия.

Крупный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По данному факту Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по трем статьям — «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества».

После обстрела Белгорода Россия потребовала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Киев пообещал выдвинуть России ультиматум. Что еще советник офиса Зеленского сказал о переговорах с Москвой?

      Раскрыт заработок хакеров

      В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены 22 жилые многоэтажки

      Климатические активисты перекрыли трассу в Амстердаме

      Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится в полночь

      В Белгороде объяснили громкие звуки в городе

      Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

      В Еврокомиссии назвали самые близкие к ЕС страны

      В Таиланде найден утонувшим пропавший без вести россиянин

      Бывший глава украинского МВД назвал положение ВСУ на фронте критическим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости