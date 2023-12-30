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19:32, 30 декабря 2023Мир

Россия потребовала у постпреда Чехии присутствовать на заседании Совбеза ООН

Полянский: Россия потребовала у постпреда Чехии объяснить поставки боеприпасов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Россия запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду на 23:00 мск. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Также он рассказал, что Москва потребовала присутствовать на заседании Совбеза постпреда Чехии. Дипломат отмечает, что представитель Праги должен объяснить поставки его страной боеприпасов, которыми атакуют мирных жителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Кроме того, она также назвала атаку ВСУ на центр Белгорода терактом.

Днем 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Также, в результате ударов ВСУ был поврежден дом правительства Белгородской области.

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      Александр Курбатов
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