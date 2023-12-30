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19:24, 30 декабря 2023Россия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

Следственный комитет РФ после обстрела Белгорода возбудил дело по трем статьям

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

По факту обстрела Белгорода в субботу, 30 декабря, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по трем статьям — «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества», сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что город обстрелян вооруженными формированиями Украины. Для оказания практической помощи глава СКР Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.

Также Бастрыкин поручил установить лиц, виновных в обстреле, в том числе и тех, кто отдавал приказы об ударе. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка.

Согласно последним данным МЧС, в результате атаки не удалось спасти 14 человек, в том числе двоих детей. Пострадали 108 человек, они получили ранения различной степени тяжести.

Минобороны уточнило, что ракеты и большая часть снарядов перехвачены, но несколько снарядов и обломков ракет попали по Белгороду. В военном ведомстве указали, что если бы не силы ПВО, число жертв было бы больше.

29 декабря был нанесен ракетный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. По последним данным, не удалось спасти 39 человек, более 150 пострадали. Российские власти указывают, что в попаданиях по гражданской инфраструктуре виновата украинская ПВО.

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      Платон Щукин
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