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11:23, 31 декабря 2023Бывший СССР

В одной области Украины загорелся объект критической инфраструктуры

В Хмельницкой области Украины загорелся объект критической инфраструктуры

Фото: Review News / Shutterstock / Fotodom

В Хмельницкой области Украины произошел пожар на одном объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщают представители областной военной администрации в Telegram.

Отмечается, что пожар ликвидирован. Где именно располагается загоревшийся объект, представители администрации не уточнили.

Ранее начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о возгорании на объекте критической инфраструктуры в Киеве. Он отметил, что пожар ликвидировали.

Ночью 30 декабря сообщалось, что в строну украинской столицы направили ударные дроны. Также уточнялось, что они подлетают к Киеву со стороны Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Кроме того, беспилотники заметили у границ Одесской и Николаевской областей. Согласно данным украинского портала оповещения населения об угрозах воздушных атак, сирены воздушной тревоги звучали во всех восточных областях Украины.

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