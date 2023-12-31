В одной области Украины загорелся объект критической инфраструктуры

В Хмельницкой области Украины загорелся объект критической инфраструктуры

В Хмельницкой области Украины произошел пожар на одном объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщают представители областной военной администрации в Telegram.

Отмечается, что пожар ликвидирован. Где именно располагается загоревшийся объект, представители администрации не уточнили.

Ранее начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о возгорании на объекте критической инфраструктуры в Киеве. Он отметил, что пожар ликвидировали.

Ночью 30 декабря сообщалось, что в строну украинской столицы направили ударные дроны. Также уточнялось, что они подлетают к Киеву со стороны Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Кроме того, беспилотники заметили у границ Одесской и Николаевской областей. Согласно данным украинского портала оповещения населения об угрозах воздушных атак, сирены воздушной тревоги звучали во всех восточных областях Украины.