В российском городе арестовали подозреваемых в поджоге ЖД-оборудования

В Тамбове арестовали троих подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования

В Тамбове арестовали подозреваемых в поджоге железнодорожного (ЖД) оборудования. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области в Telegram-канале.

Подозреваемыми оказались трое мужчин из российского города. Против них возбуждено уголовное дело о теракте. Злоумышленники рискуют лишиться свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет. Тамбовский районный суд постановил заключить мужчин под стражу на два месяца, до 29 февраля 2024 года.

По версии следствия, 28 декабря подозреваемые по заданию неизвестного подожгли железнодорожное оборудование, причинив ущерб в размере 111 тысяч рублей. За работу они получили 15 тысяч рублей.

Ранее неизвестные устроили пожар на железнодорожной станции Буйнакск в Дагестане. Злоумышленники вскрыли релейный шкаф, залили его бензином и подожгли. Поджог на станции стал вторым за месяц.