В Петербурге отказались от новогоднего концерта в поддержку Белгорода

Губернатор Петербурга Беглов заявил об отмене концерта на Дворцовой площади

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об отмене новогоднего концерта на Дворцовой площади в знак поддержки Белгорода. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение», — заявил губернатор. При этом он подчеркнул, что детские праздники на новогодних каникулах пройдут согласно расписанию.

Также Беглов предложил Белгородской области помощь в восстановлении разрушенных объектов.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Также сообщалось, что часть снарядов, выпущенных по территории России, перехватили силами противовоздушной обороны.