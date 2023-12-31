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18:08, 31 декабря 2023Россия

В Петербурге отказались от новогоднего концерта в поддержку Белгорода

Губернатор Петербурга Беглов заявил об отмене концерта на Дворцовой площади

Фото: Stringer / Reuters

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об отмене новогоднего концерта на Дворцовой площади в знак поддержки Белгорода. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение», — заявил губернатор. При этом он подчеркнул, что детские праздники на новогодних каникулах пройдут согласно расписанию.

Также Беглов предложил Белгородской области помощь в восстановлении разрушенных объектов.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Также сообщалось, что часть снарядов, выпущенных по территории России, перехватили силами противовоздушной обороны.

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