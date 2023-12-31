В США допустили провокацию НАТО в Польше для ввода войск на Украину

Экс-агент Макговерн допустил провокацию НАТО в Польше для ввода войск на Украину

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom допустил, что США могут пойти на провокацию в Польше или Прибалтике, чтобы ввести войска НАТО на Украину.

Он указал на слова одного из экспертов, который говорил о возможном вводе войск Альянса на территорию республики. Экс-агент отметил, что первой его реакцией было удивление, но потом он задумался, ведь президент Джо Байден заявлял, что «американские войска будут сражаться с российскими».

Макговерн добавил, что поводом для этого может послужить нападение России на одну из стран НАТО. Чтобы спровоцировать прямое противостояние, Соединенные Штаты могут провести операцию под ложным флагом, атаковав территорию Польши или Прибалтики.

«Они настолько сумасшедшие, чтобы пойти на это ради попытки избежать полного провала на Украине? Я бы очень хотел сказать, что это не так, но не могу», — заключил бывший аналитик ЦРУ.

Ранее Макговерн допустил, что США могут пойти на «подлую провокацию», чтобы оправдать передачу Киеву «маленькой ядерной бомбы». Эксперт считает, что ради такой авантюры президент Украины Владимир Зеленский приезжал в США двумя неделями ранее.

