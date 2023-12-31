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16:55, 31 декабря 2023Мир

Во Франции рассказали об ожидающем Путина в 2024 году бонусе от США

Le Figaro: итоги выборов президента США станут бонусом для Путина в 2024 году
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Итоги президентских выборов в США могут стать приятным бонусом для России. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

По мнению колумниста издания, возвращение в Белый дом Дональда Трампа поможет президенту РФ Владимиру Путину не только сохранить текущее положение в зоне проведения спецоперации, но и развить успех российских войск.

Начавшаяся в США предвыборная кампания уже показала, что американцы охладели к идее и дальше поддерживать Украину, отмечает автор публикации. Ориентированный исключительно на национальные интересы Соединенных Штатов Трамп может еще больше усугубить и без того непростую для Киева ситуацию и «в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО»,
заключает журналист.

Ранее газета The Financial Times (FT) спрогнозировала Трампу поражение на президентских выборах. По мнению издания, пост сохранит за собой действующий глава США Джо Байден. В этом случае, по мнению FT, Запад продолжит поддерживать Украину.

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      Алан Босиков
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