Врач рассказал о способах избежать травм в новогодние праздники

Травматолог-ортопед Рашид Саидов перечислил основные причины травм в новогодние праздники и доступные способы избежать их. Его слова цитирует издание aif.ru.

Травматолог указал, что самые распространенные «зимние» травмы — это растяжения, переломы и вывихи. Причем, по его словам, в новогодние праздники их значительно чаще получают не на улице, а дома. Чтобы не провести длинные выходные в гипсе, врач призвал россиян не вставать на шаткие поверхности при украшении квартиры или дома. «Резкий поворот головы, легкое головокружение, упал, очнулся — гипс. Если нужно забраться повыше, вставайте на устойчивые, надежные поверхности, а еще позовите кого-то, кто мог бы подстраховать», — посоветовал Саидов.

Еще одна рекомендация врача — убрать с прохода провода, о которые можно с легкостью споткнуться, ходить по дому в удобных ортопедических тапках, чтобы снизить вероятность падения. Также, по его словам, стоит аккуратно открывать шампанское, так как неосторожно вылетевшая пробка может стать причиной ушибов и гематом.

Чтобы избежать травм во время зимних прогулок, Саидов посоветовал ходить на улице в обуви с нескользящей подошвой и без каблука. «Аккуратно ходите по скользкой дороге. Не держите руки в карманах, при передвижении по льду переносите вес с пятки на носок. Не торопитесь, передвигайтесь медленно. По возможности выбирайте тротуары, обсыпанные песком и солью, или часть дороги, где нет льда», — заявил врач.

Кроме того, он предупредил, что кататься с горки надо только в предназначенных для этого местах, где есть специально обученные люди, следящие за безопасностью и очередностью спуска. Также, по мнению Саидова, не стоит пренебрегать защитой и правилами катания на тюбингах, лыжах, сноубордах и санях.

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