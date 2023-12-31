Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:23, 31 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ уличили в использовании заградотрядов для расстрела отступающих бойцов

Беспилотник снял на видео расстрел заградотрядом ВСУ бегущих солдат

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

Собеседник агентства пояснил, что украинское командование при помощи карателей пытается удержать мобилизованных и бойцов теробороны от бегства с позиций. В качестве доказательства он передал видео с разведывательного беспилотника, на котором видно, как солдаты открывают огонь по своим товарищам, покинувшим опорный пункт.

Одному солдату, решившего бежать дальше в тыл, продолжили стрелять в спину. Завершается ролик взрывом позиции заградотряда из-за попадания дрона-камикадзе.

О существовании в ВСУ заградотрядов в октябре рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по украинским солдатам, которые отказались форсировать Днепр.

В июне стало известно, что командиры ВСУ пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих в районе Лисичанска в ЛНР. Для этого отправили в село Волчеяровка заградотряд нацистского формирования «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация). Это подразделение удалось уничтожить российской артиллерии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число жертв удара по Белгороду растет. Чехия отказалась объяснить, как ее ракеты были задействованы при обстреле города

      Раскрыт заработок хакеров

      В Якутии брат автора скульптур из навоза слепил символ года

      Россиян предупредили об опасности смешивания разных видов алкоголя

      В Минобороны рассказали об обеспечении безопасности неба для россиян в праздники

      В США сравнили украинцев с крысами на «Титанике»

      Британский премьер проигнорировал Украину в новогоднем обращении

      ВСУ уличили в использовании заградотрядов для расстрела отступающих бойцов

      В России предупредили о фиксировании всех зверств Киева

      Украина в ООН предсказала рост числа смертей в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости