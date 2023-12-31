Беспилотник снял на видео расстрел заградотрядом ВСУ бегущих солдат

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

Собеседник агентства пояснил, что украинское командование при помощи карателей пытается удержать мобилизованных и бойцов теробороны от бегства с позиций. В качестве доказательства он передал видео с разведывательного беспилотника, на котором видно, как солдаты открывают огонь по своим товарищам, покинувшим опорный пункт.

Одному солдату, решившего бежать дальше в тыл, продолжили стрелять в спину. Завершается ролик взрывом позиции заградотряда из-за попадания дрона-камикадзе.

О существовании в ВСУ заградотрядов в октябре рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по украинским солдатам, которые отказались форсировать Днепр.

В июне стало известно, что командиры ВСУ пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих в районе Лисичанска в ЛНР. Для этого отправили в село Волчеяровка заградотряд нацистского формирования «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация). Это подразделение удалось уничтожить российской артиллерии.