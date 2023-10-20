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18:42, 20 октября 2023Бывший СССР

Сальдо рассказал об украинских заградотрядах

Сальдо: в составе ВСУ на правом берегу Днепра действуют заградотряды
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют заградотряды, которые на правом берегу Днепра стреляют по своим солдатам, отказывающимся форсировать реку. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по украинским солдатам, которые отказались форсировать Днепр. Он также рассказал, что российские войска сбросили на солдат ВСУ листовки с призывом сдаваться.

Сальдо отметил, что украинских солдат используют как пушечное мясо. «За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты», — добавил он.

Ранее Сальдо заявил, что попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра провалились. По его словам, военнослужащие российской группировки войск «Днепр» нанесли тяжелое поражение украинским бойцам.

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      Александр Слабиев
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