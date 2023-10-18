В Херсонской области оценили попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра оказались провальными

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра оказались провальными. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие российской группировки войск «Днепр» нанесли тяжелое поражение украинским бойцам, которые пытались закрепиться на левобережье Днепра и понесли большие потери.

Сальдо уточнил, что российские военные, в частности, пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе сел Подстепное и Пойма в Херсонской области.

Ранее сообщалось о ракетном ударе ВСУ по центральной районной больнице в Алешках, в результате которого был уничтожен весь медицинский транспорт. Позднее губернатор Херсонской области заявил, что украинские войска умышленно атаковали объект.