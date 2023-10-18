В Херсонской области заявили о преднамеренном ударе ВСУ по больнице в Алешках

Губернатор Сальдо назвал удар ВСУ по больнице в Алешках преднамеренным

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в городе Алешки в Херсонской области был преднамеренным. Таковым его в Telegram назвал губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил об отсутствии пострадавших в результате удара, предположив, что Киев «пытается копировать действия израильских властей». «И там, и там за спинами явно стоят одни и те же режиссеры», — добавил он.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках. По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в результате обстрела был уничтожен весь медицинский транспорт.