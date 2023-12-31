Нарколог назвал лучшие варианты закуски к алкоголю

Врач Белоусов посоветовал россиянам закусывать орехами и печенью

Употребление алкоголя на сытый желудок уменьшает вероятность алкогольного отравления, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Лучшие варианты закуски он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Давно доказанный факт — плотный обед или ужин уменьшает скорость поступления алкоголя в кровь, сообщил специалист. Кроме того, еда временно защищает слизистую органов желудочно-кишечного тракта от воздействия спиртных напитков.

Продукты, богатые витамином В, например, овощи и фрукты, орехи, печень, являются идеальной закуской к столу. Они снижают риск отравления. На праздничном обеде найдите место и продуктам, которые содержат большое количество жирных кислот: авокадо и рыбе Евгений Белоусов гастроэнтеролог

По словам врача, важна и термическая обработка. Так, горячая и жирная пища препятствует активному всасыванию алкоголя в кровь. А вода и безалкогольные напитки помогут отсрочить момент опьянения.

«Особую осторожность следует проявлять к алкогольным коктейлям, особенно если они сделаны любителями, в их состав могут входить несочетаемые напитки, которые и приведут к быстрой интоксикации всего организма», — предупредил Белоусов.

Ранее врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова посоветовала не закусывать алкоголь в Новый год бутербродами с икрой и другими жирными продуктами. О том, какие сочетания продуктов на праздничном столе, считаются вредными, она рассказывала «Ленте.ру».