Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:08, 31 декабря 2023Россия

Нарколог назвал лучшие варианты закуски к алкоголю

Врач Белоусов посоветовал россиянам закусывать орехами и печенью

Фото: Pratik Bachhav / Unsplash

Употребление алкоголя на сытый желудок уменьшает вероятность алкогольного отравления, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Лучшие варианты закуски он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Давно доказанный факт — плотный обед или ужин уменьшает скорость поступления алкоголя в кровь, сообщил специалист. Кроме того, еда временно защищает слизистую органов желудочно-кишечного тракта от воздействия спиртных напитков.

Продукты, богатые витамином В, например, овощи и фрукты, орехи, печень, являются идеальной закуской к столу. Они снижают риск отравления. На праздничном обеде найдите место и продуктам, которые содержат большое количество жирных кислот: авокадо и рыбе

Евгений Белоусовгастроэнтеролог

По словам врача, важна и термическая обработка. Так, горячая и жирная пища препятствует активному всасыванию алкоголя в кровь. А вода и безалкогольные напитки помогут отсрочить момент опьянения.

«Особую осторожность следует проявлять к алкогольным коктейлям, особенно если они сделаны любителями, в их состав могут входить несочетаемые напитки, которые и приведут к быстрой интоксикации всего организма», — предупредил Белоусов.

Ранее врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова посоветовала не закусывать алкоголь в Новый год бутербродами с икрой и другими жирными продуктами. О том, какие сочетания продуктов на праздничном столе, считаются вредными, она рассказывала «Ленте.ру».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Расстрел солдат заградотрядом ВСУ сняли на видео. Зачем Украина использует карателей против своих бойцов?

      Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг

      В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде

      Нарколог назвал лучшие варианты закуски к алкоголю

      Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки в связи с обстрелом Белгорода

      В Киеве заявили о попавшем в ловушку Зеленском

      Назван способ выполнить свои новогодние обещания

      Ультиматум Киева Москве объяснили происками западных спецслужб

      Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения Корейского полуострова

      Ивлеева прокомментировала обстрел Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости