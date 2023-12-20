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14:55, 20 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали самые вредные сочетания блюд на новогоднем столе

Диетолог Чижикова: в Новый год не стоит закусывать алкоголь бутербродами с икрой

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Новый год не стоит закусывать алкоголь бутербродами с икрой и другими жирными продуктами, посоветовала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова. Эти и некоторые другие сочетания продуктов на праздничном столе, считающиеся самыми вредными, она назвала «Ленте.ру».

Врач обратила внимание россиян на то, что в науке не существует понятия несочетаемых продуктов, ведь блюда, которые одним кажутся странными, могут быть традиционными в других кухнях мира. В то же время, по ее словам, есть общие рекомендации по сбалансированному питанию. «Определенные сочетания могут быть менее предпочтительны для кого-то персонально, но не запрещены для всех. Так что строгих запретов на какие-либо продукты в современной диетологии нет», — подчеркнула диетолог.

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При этом Чижикова отметила, что праздничный стол действительно может быть испытанием для здоровья, так как многим трудно удержаться от переедания. В связи с этим диетолог призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний. Чижикова также отметила, что определенные сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья.

Употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью, поэтому лучше отказаться от закусывания алкоголя жирной едой вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов

Анастасия Чижиковаврач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог

Такая тяжелая еда, по словам Чижиковой, в сочетании с алкоголем создаст колоссальную нагрузку на пищеварительную систему. Также она рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, особенно жирных, например мяса, икры и майонезных салатов, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.

Еще одна рекомендация диетолога — не смешивать разные виды алкоголя, так как это усиливает его негативное воздействие на организм. «Не злоупотребляйте спиртными напитками, лучше вообще отказаться от них или ограничиться бокалом вина за едой. Также, чтобы меньше выпить, можно разбавлять вино и шампанское кубиками льда», — подытожила Чижикова.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем. Также, по ее словам, переедание может привести к инсулинорезистентности, ожирению и нарушениям работы щитовидной железы.

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      Наталья Обрядина
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