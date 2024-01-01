В России повысили нормативную стоимость жилья

В России повысили нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья

В России установили норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2024 года в размере 97,5 тысячи рублей — на четыре процента выше норматива второго полугодия 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, приказом утверждаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам России на первый квартал 2024 года.

Самые высокие показатели устанавливаются для Москвы (170,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей), Приморского края (158,9 тысячи рублей), Сахалинской области (157 тысяч рублей), Чукотки (155,4 тысячи рублей).

Наименьшие значения определили для Кабардино-Балкарии (45,9 тысячи рублей), Ингушетии (48,7 тысячи рублей), Карачаево-Черкессии (59,2 тысячи рублей).

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что самый главный риск, который поджидает покупателей квартир в 2024 году, — лишиться права на получение льготной ипотеки.