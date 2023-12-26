В России резко подорожал один тип жилья

Новостройки в России за год подорожали на 16,2 процента

За год цена квадратного метра в российских новостройках выросла на 16,2 процента. О том, что в стране резко подорожал один тип жилья, «Ленте.ру» рассказали специалисты федерального портала «Мир квартир».

Эксперты проанализировали, как за 2023 год изменилась стоимость «квадрата» в новых квартирах в 70 крупных городах и регионах России, не учитывая при этом элитную недвижимость. По их данным, за указанный период жилье в стране в среднем подорожало на 16,2 процента, до 127,4 тысячи рублей.

Сильнее всего цены на новостройки поднялись в Махачкале — на 116,7 процента, до 91,8 тысячи рублей за квадратный метр. Второе и третье место в списке локаций с наиболее подорожавшей недвижимостью на первичном рынке заняли Нижний Тагил и Магнитогорск с приростом в 48,9 и 47,8 процента, до 85,1 и 81 тысячи рублей за «квадрат» соответственно. Среди исследуемых регионов жилье подешевело лишь в Ленинградской области — там за год стоимость новых квартир снизилась на 0,9 процента, до 148 тысяч рублей за квадратный метр.

В Москве новостройки за год прибавили в цене 9,8 процента, в результате чего «квадрат» в столице стал стоить 347,7 тысячи рублей. Стоимость жилья в Подмосковье, в свою очередь, выросла на 7,6 процента, до 186,3 тысячи рублей. В Петербурге недвижимость за 2023-й подорожала на 7,3 процента, до 240,9 тысячи рублей за «квадрат».

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, в нынешнем году спрос и цены на рынке новостроек поддерживала льготная ипотека. Он не исключил дальнейшее подорожание квартир на первичном рынке до отмены программы в первой половине 2024-го. «В Москве и еще нескольких городах, где кредита в шесть миллионов для покупки квартиры в новостройке недостаточно, будет падение спроса. Немалая его часть перейдет на рынок аренды квартир, которая будет закономерно дорожать», — предсказал эксперт.

Днем ранее стало известно, что в России резко подорожало вторичное жилье.