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01:43, 1 января 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии указала на точность прогнозов Путина

Кнайсль: экономика РФ обошла Германию через два месяца после прогноза Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену указала на точность прогнозов президента России Владимира Путина.

Она напомнила, как глава государства во время пленарного выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и может обогнать Германию.

Кнайсль подчеркнула, что так и произошло спустя два месяца после речи Путина, российская экономика обошла немецкую в указанном рейтинге. «Это событие в экономической политике», — добавила она.

Ранее экс-глава австрийского МИД заявила, что лидеры западных стран уже начали понимать, что антироссийские санкции не работают так, как они задумывали. Она также уточнила, что существуют противоречия во внешней политике западных государств, добивающихся смены власти в России.

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      Марина Совина
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