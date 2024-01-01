Зеленский сообщил, что Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

Оттава поставила Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снаряды к ним. Об этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале.

Он провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за поставки вооружения. «Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных NASAMS», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что обсудил с канадским политиком активизацию переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

В сентябре начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр заявил о поставке Украине 40 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, который является стандартом НАТО. При этом половина из них была произведена в США.