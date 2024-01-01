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21:41, 1 января 2024Мир

Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

Зеленский сообщил, что Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS
Джастин Трюдо и Владимир Зеленский

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский. Фото: Adrian Wyld / Global Look Press

Оттава поставила Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снаряды к ним. Об этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале.

Он провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за поставки вооружения. «Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных NASAMS», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что обсудил с канадским политиком активизацию переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

В сентябре начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр заявил о поставке Украине 40 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, который является стандартом НАТО. При этом половина из них была произведена в США.

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      Марина Совина
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