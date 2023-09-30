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15:14, 30 сентября 2023Мир

Канада поставила Украине 40 тысяч снарядов натовского калибра

Генштаб Канады заявил о поставке Украине 40 тысяч снарядов калибра 155 мм

Фото: РИА Новости

Начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр заявил о поставке Украине 40 тысяч снарядов калибра 155 мм, который является стандартом НАТО. Соответствующую информацию публикует Radio-Canada.

Эйр отметил, что упомянутое число боеприпасов Канада поставила Украине с апреля минувшего года. При этом половина из них была произведена в США. По его словам, пополнение арсенала в России происходит быстрее, чем ожидалось, что вызывает еще большее беспокойство.

«Если нас призовут использовать боеприпасы такими же темпами, как Украину, мы исчерпаем наши запасы в течение нескольких дней», — высказался Эйр, уточнив, что с февраля минувшего года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 мм.

Ранее в сентябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в рамках нового пакета военной помощи страна передаст Украине 35 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, дроны будут оснащены камерами высокого разрешения.

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    Екатерина Ештокина
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