Канада передаст Украине десятки дронов

Премьер Трюдо: Канада передаст Украине 35 БПЛА и поможет с обслуживанием танков

В рамках нового пакета военной помощи Канада передаст Украине 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщает канал CBC.

По его словам, дроны будут оснащены камерами высокого разрешения. Кроме того, Канада предоставит Украине боеприпасы, легкую технику и окажет помощь в обслуживании танков Leopard 2.

Ранее стало известно, что Канада выделит Украине 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов США), а также передаст танки Leopard 2. Военная помощь будет передана Киеву в течение следующих нескольких лет. Количество танков, которые Оттава намерена передать Киеву, не уточняется.

22 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Лидеры стран обсудили оборонное сотрудничество и реализацию предложенной Киевом формулы мира.