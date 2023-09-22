Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 22 сентября 2023Мир

Канада передаст Украине десятки дронов

Премьер Трюдо: Канада передаст Украине 35 БПЛА и поможет с обслуживанием танков

Фото: Blair Gable / Reuters

В рамках нового пакета военной помощи Канада передаст Украине 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщает канал CBC.

По его словам, дроны будут оснащены камерами высокого разрешения. Кроме того, Канада предоставит Украине боеприпасы, легкую технику и окажет помощь в обслуживании танков Leopard 2.

Ранее стало известно, что Канада выделит Украине 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов США), а также передаст танки Leopard 2. Военная помощь будет передана Киеву в течение следующих нескольких лет. Количество танков, которые Оттава намерена передать Киеву, не уточняется.

22 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Лидеры стран обсудили оборонное сотрудничество и реализацию предложенной Киевом формулы мира.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

    Канада передаст Украине десятки дронов

    Российский полковник предсказал вторжение Польши на Украину

    Умерла вторая жена Константина Райкина

    Чимаев сменил гражданство

    Кристина Асмус заявила о желании родить второго ребенка

    Конфуз Зеленского на пресс-конференции вызвал улыбку у Байдена

    В Запорожье произошли взрывы

    В США усомнились в необходимости поставок ATACMS Украине

    Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости