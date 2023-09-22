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15:24, 22 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады

Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Трюдо

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом он сообщил в своем Telegram.

В сообщении говорится, что политики обсудили оборонное сотрудничество и реализацию предложенной Киевом формулы мира. Они также подписали двусторонние соглашения, которые должны усилить экономические связи между странами.

Кроме того, Зеленский пообщался с генерал-губернатором Канады, выступил в парламенте и провел встречи с канадской общественностью, представителями бизнеса и украинским сообществом.

Визит Зеленского в Канаду ранее анонсировал Трюдо. Он уточнил, что контакт двух лидеров подтвердит намерение продолжать оказание Киеву военной, экономической, гуманитарной поддержки.

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    Алевтина Запольская
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