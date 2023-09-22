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03:49, 22 сентября 2023Мир

Премьер Канады анонсировал визит Зеленского

Трюдо анонсировал визит Зеленского в Канаду с 21 по 22 сентября

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал визит в страну украинского президента Владимира Зеленского с 21 по 22 сентября, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Трюдо встретится с Зеленским, чтобы подтвердить, что Канада продолжает оказывать военную, экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку развития Украине», — заявил он, отметив, что Оттава будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Отмечается, что помимо этого в канадской столице пройдет церемония подписания соглашения, подразумевающего продолжение укрепления экономических связей между двумя государствами. Также Зеленский намерен обратиться к парламенту.

Ранее в пресс-службе Белого дома раскрыли темы, которые обсуждались на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Лидеры двух стран поговорили об энергетике, экономике Украины, борьбе с коррупцией, а также сотрудничестве США с украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).

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    Марина Совина
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