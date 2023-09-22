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19:52, 22 сентября 2023Мир

Канада выделит Украине 482 миллиона долларов и военную технику

Канада выделит Украине 482 миллиона долларов, а также передаст танки Leopard 2
СюжетСанкции против России:

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В рамках очередного пакета помощи Канада выделит Украине 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов США), а также передаст танки Leopard 2. Об этом сообщает CTV.

По словам источников телеканала в канадском правительстве, военная помощь будет передана Киеву в течение следующих нескольких лет. Количество танков, которые Оттава намерена передать Киеву, не уточняется. Кроме того, Канада введет новые санкции против России.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политики, в частности, обсудили оборонное сотрудничество и реализацию предложенной Киевом формулы мира.

Ранее сообщалось о намерении Канады выделить Украине 24,3 миллиона на приобретение средств противовоздушной обороны.

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    Варвара Кошечкина
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