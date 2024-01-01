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22:42, 1 января 2024Мир

Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

Власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Фото: Unsplash.com

Власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и оборонной продукции Киеву. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Кабмин разрешил компаниям напрямую продавать оружие и изделия оборонной промышленности военным структурам Украины при условии, что экспорт соответствует требованиям.

«Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности Украине», — заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Норвегии Осло для участия в в саммите лидеров северных стран, основной темой которого стала совместная работа в области обороны и безопасности.

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      Марина Совина
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