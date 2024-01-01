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00:30, 1 января 2024Мир

Посол России назвал последствия вступления Украины в ЕС

Посол РФ в Венгрии: вступление Украины в ЕС обернется крахом для евробюрократов
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов назвал последствия вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в беседе с Moskvater.

По его словам, это нереализуемый проект, который обернется политическим крахом для его инициаторов из числа европейских бюрократов в Брюсселе. «Вопросы европейской интеграции Украины в первую очередь должны заботить европейских чиновников, политиков и тех, на чьи деньги они существуют, то есть европейских налогоплательщиков», — сказал Станиславов.

Посол России предупредил, что существенным образом будет затронута и бюджетная сфера. Он считает, что Украина перетянет на себя основную часть средств, которая направляется на оказание содействия менее развитым странам.

Украине предоставили статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. Отмечалось, что после этого стране необходимо провести ряд внутренних реформ. Премьер-министр Албании, другой страны-кандидата на членство в ЕС, Эди Рама при этом подчеркнула, что Украине не дадут быстро войти в состав Евросоюза.

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      Марина Совина
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