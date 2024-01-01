Президент Польши в новогоднем обращении не сказал ни слова об Украине

Дуда в новогоднем обращении не сказал ни слова об Украине и раскритиковал кабмин

Президент Польши Анджей Дуда в новогоднем обращении к гражданам 31 декабря не сказал ни слова об Украине. При этом он высказал критику в адрес кабмина из-за инцидента с государственными СМИ, передает РИА Новости.

Во время своей традиционной речи польский лидер не упомянул Украину напрямую, только сказал, что «за восточной границей страны идет война», подняв тему о необходимости укрепления национальной армии. Больше внимания он уделил обвинению правящего большинства в нарушении конституции: он остался недоволен тем, как действовало правительство для обретения контроля над государственными СМИ.

«С моей стороны не будет согласия на нарушение конституции. Мы сталкиваемся с новой ситуацией в польской политике. Президент и правительство из разных политических лагерей. Это нормально в демократии, но в демократии нужно соблюдать конституцию, принципы правового государства и хорошие политические обычаи», — подчеркнул Дуда. Он назвал это попыткой насильственного захвата СМИ, которая произошла в республике впервые с 1989 года.

В конце декабря министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич заявил о ликвидации государственных СМИ после решения польского президента Анджея Дуды прекратить их финансирование. Речь шла о компаниях «Польское телевидение», «Польское радио» и «Польское информационное агентство».