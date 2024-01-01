Обращение Зеленского к Крыму назвали больными измышлениями

Депутат ГД Шеремет назвал обращение Зеленского к Крыму больными измышлениями

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал обращение Владимира Зеленского, в котором он назвал крымчан и жителей новых российских регионов «нашими». Слова Шеремета приводит РИА Новости.

Шеремет назвал выступление Зеленского «обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениями». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда являлись историческими территориями России.

«Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители», — отметил парламентарий.

Ранее Зеленский в новогоднем обращении поставил граждан перед выбором. Он указал, что рано или поздно каждый украинец должен стать беженцем либо быть готовым исполнить долг перед своей страной.

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.