Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью

Мадуро назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС глупостью президента Милея

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС. Об этом он высказался в интервью изданию Le Monde diplomatique.

Мадуро назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС глупостью нового президента страны Хавьера Милея. «Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов», — объяснил политик в интервью журналисту Игнасио Рамонету.