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23:54, 1 января 2024Мир

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью

Мадуро назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС глупостью президента Милея
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС. Об этом он высказался в интервью изданию Le Monde diplomatique.

Мадуро назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС глупостью нового президента страны Хавьера Милея. «Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов», — объяснил политик в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

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      Марина Совина
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