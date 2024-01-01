Цунами зафиксировали на западном побережье Японии после землетрясений

Цунами до 1,2 метра высотой зафиксировали на западном побережье Японии

На западном побережье Японии зафиксировали цунами высотой от 50 сантиметров до 1,2 метра. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.

Уточняется, что сильные волны заметили в районе Тоямы и острова Вадзима, входящего в префектуру Исикава.

На данный момент, как утверждается, угроза цунами объявлена на всем западном побережье Японии — с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю. Помимо этого, в районе Исикавы возможно появление большого цунами.

О том, что на западе Японии произошла серия мощных землетрясений, стало известно ранее в понедельник, 1 января. Были зафиксированы два сильных подземных толчка, произошедших почти одновременно.

В метеорологическом агентстве оценили их магнитуду в 5,7 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков. На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений.