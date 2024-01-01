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11:04, 1 января 2024Мир

Цунами зафиксировали на западном побережье Японии после землетрясений

Цунами до 1,2 метра высотой зафиксировали на западном побережье Японии
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Ryo Yoshitake / Unsplash

На западном побережье Японии зафиксировали цунами высотой от 50 сантиметров до 1,2 метра. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.

Уточняется, что сильные волны заметили в районе Тоямы и острова Вадзима, входящего в префектуру Исикава.

На данный момент, как утверждается, угроза цунами объявлена на всем западном побережье Японии — с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю. Помимо этого, в районе Исикавы возможно появление большого цунами.

О том, что на западе Японии произошла серия мощных землетрясений, стало известно ранее в понедельник, 1 января. Были зафиксированы два сильных подземных толчка, произошедших почти одновременно.

В метеорологическом агентстве оценили их магнитуду в 5,7 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков. На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений.

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      Варвара Кошечкина
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