В Японии произошла серия мощных землетрясений, толчки были в Осаке и Токио

На западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии, пишет РИА Новости.

Утверждается, что зафиксированы два сильных подземных толчка, произошедших почти одновременно. В метеорологическом агентстве оценили их магнитуду в 5,7 и 7,4.

В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после подобных толчков. О повреждениях в инфраструктуре и пострадавших среди граждан не сообщается.