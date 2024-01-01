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10:49, 1 января 2024Мир

На западе Японии произошла серия мощных землетрясений

В Японии произошла серия мощных землетрясений, толчки были в Осаке и Токио

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

На западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии, пишет РИА Новости.

Утверждается, что зафиксированы два сильных подземных толчка, произошедших почти одновременно. В метеорологическом агентстве оценили их магнитуду в 5,7 и 7,4.

В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после подобных толчков. О повреждениях в инфраструктуре и пострадавших среди граждан не сообщается.

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