В Европарламенте назвали причину продолжения конфликта на Украине

Евродепутат Уоллес: конфликт на Украине продолжается из-за нежелания США

Конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать. Такую причину назвал в соцсети X депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

Как объяснил политик, с начала обострения между Израилем и Палестиной вокруг сектора Газа в ЕП было четыре пленарных заседания в Страсбурге, однако до сих пор не было выработано резолюции по этому вопросу.

«Но у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не захотела», — заявил Уоллес.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Газе.

