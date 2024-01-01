Украинский рэпер Аким Апачев спел песню «Пливе кача» в эфире Первого канала

Рэпер Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил песню на украинском языке.

Украинский музыкант выступил вместе с певицей Дарьей Фрей. Они спели для зрителей композицию «Пливе кача» («Плывет утка». — Прим. «Ленты.ру».).

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. (...) Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — говорится в тексте песни, герой которой осуждает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинские и российские военнослужащие вместе исполнили песню «Катюша» в зоне спецоперации. Российские солдаты находились в лесу неподалеку от позиций противника. Они окликнули украинских военных, после чего все вместе хором начали петь.