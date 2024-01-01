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02:15, 1 января 2024Интернет и СМИ

В новогоднем эфире Первого канала выступил украинский музыкант

Украинский рэпер Аким Апачев спел песню «Пливе кача» в эфире Первого канала
Аким Апачев

Аким Апачев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил песню на украинском языке.

Украинский музыкант выступил вместе с певицей Дарьей Фрей. Они спели для зрителей композицию «Пливе кача» («Плывет утка». — Прим. «Ленты.ру».).

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. (...) Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — говорится в тексте песни, герой которой осуждает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинские и российские военнослужащие вместе исполнили песню «Катюша» в зоне спецоперации. Российские солдаты находились в лесу неподалеку от позиций противника. Они окликнули украинских военных, после чего все вместе хором начали петь.

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      Марина Совина
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