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02:41, 1 января 2024Бывший СССР

В Раде заявили о сильном воздействии «Слова пацана» на украинских подростков

Корниенко: отсутствие альтернативы «Слову пацана» стало проблемой для Украины

Фото: Stringer / Reuters

Отсутствие украинской альтернативы российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало проблемой для Киева, так как он оказывает серьезное влияние на подростков. Такой контроль за самой большой возрастной группой республики нужен правительству, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире YouTube-канала агентства «Укринформ».

«С этим сериалом новым, который сейчас популярен, "Слово пацана", конечно, тут есть проблема, что нам нечего противопоставить. Я не уверен, что у нас есть сейчас на Украине возможность создать интересный подросткам сериал. Не помню хороших сериалов для подростков за всю историю независимости», — объяснил Корниенко.

По мнению вице-спикера, российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова стал для республики большим идеологическим и стратегическим вызовом, так как он демонстрирует, что Киеву необходимо поменять подход к информационно-идеологической работы с гражданами, особенно с молодыми.

Ранее полиция Киева обвинила сериал «Слово пацана» в плохом влиянии на украинских хулиганов. Подростки, якобы под влиянием кинокартины, совершили насильственное ограбление в отношении своего сверстника.

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