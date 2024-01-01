В российском регионе задержали напавших на участников СВО мигрантов

СК РФ: в Челябинской области задержали напавших на участников СВО мигрантов

В Челябинской области задержали мигрантов, напавших на участников специальной военной операции (СВО) и их жен. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Отмечается, что следственные органы региона во взаимодействии с оперативными подразделениями установили троих подозреваемых, один из них является несовершеннолетним.

Следователи провели обыски, изъяли орудия совершения преступления. В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ, а также направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

О нападении мигрантов на участников СВО стало известно 1 января. Группа нетрезвых людей, выкрикивая угрозы, напала на компанию демобилизованных и их жен. Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе жилого дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Ситуацию также взял на контроль полицейский главк по Челябинской области.

