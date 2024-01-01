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03:41, 1 января 2024Интернет и СМИ

Зеленскому предсказали хаос из-за «ретроградного Урана»

Politico предсказала Зеленскому хаос в 2024 году из-за ретроградного Урана
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Газета Politico предсказала президенту Украины Владимиру Зеленскому хаос в 2024 году из-за влияния «ретроградного Урана».

Издание опубликовало гороскоп для мировых лидеров. Авторы статьи сыронизировали, что мир стал настолько неопределенным, что «с таким же успехом можно попросить звезды дать прогноз на 2024 год».

Журналисты отметили, что на Зеленского, Водолея по знаку зодиака, повлияет планета Уран. В первой половине года политику посоветовали играть в азартные игры и развивать предпринимательское мышление.

«В последнем квартале 2024 года ретроградный Уран устроит встряску дома и на работе, привнеся некоторый хаос», — предсказало издание, отметив, что после напряженного и насыщенного событиями начала года упорный труд и дисциплина позволят добиться успеха, хотя прогресс будет идти медленнее, чем ожидалось.

Авторы материала в гороскопе также посоветовали Зеленскому отпустить людей, с которыми у него возникнут неизбежные размолвки.

Ранее украинский лидер заявил, что получил военный план на 2024 год во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего. По словам политика, следующий год станет «временем многих решений — глобальных решений».

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      Марина Совина
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