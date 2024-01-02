Названы возможные причины аварийного падения снаряда в Воронежской области

Военный эксперт Кнутов: снаряд под Воронежем упал из-за человеческого фактора

Аварийное падение снаряда с российского военного самолета в Воронежской области могло произойти из-за человеческого фактора. Так о возможной причине нештатной ситуации в российском регионе в разговоре с «Лентой.ру» высказался военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению специалиста, можно назвать две вероятные версии случившегося.

«Первое — это технические проблемы, что-то на земле при установке боеприпаса было сделано не так. Вторая причина — ошибка пилотирования, то есть ошибка летчиков, когда непосредственно в полете также совершаются не те действия, которые регламентированы инструкциями. В результате может произойти такой аварийный сброс либо сход боеприпаса, и соответствующие последствия могут быть крайне неприятными. Естественно, будет назначено расследование, будут определенны виновные и степень их ответственности», — сказал он.

Кнутов утверждает, что такие происшествия для авиации — это чрезвычайный случай.

Это чисто человеческий фактор, и этот фактор надо учитывать. Но он не снижает степени ответственности тех людей, которые допустили ошибку Юрий Кнутов военный эксперт

«Мы понимаем интенсивность боевой подготовки сейчас с учетом специальной военной операции (СВО), которая лежит на военных. Я знаю многих офицеров, которые сейчас служат, которые практически не имеет выходных и даже не бывают дома длительное время, фактически круглосуточно несут боевое дежурство, выполняют боевые задачи. Естественно, накапливается стресс, на него люди реагируют по-разному. Как-то может мобилизовать свои внутренние ресурсы, у других он может проявляться в виде каких-то ошибок», — заключил военный эксперт.

2 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, никто не пострадал, но есть разрушения в семи домовладениях. Там могут быть повреждены несущие конструкции, остекление и кровля. Некоторых жителей пострадавшего поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.

Минобороны также подтвердило информацию главы региона. В ведомстве отметили, что аварийный сход боеприпаса произошел около 9 часов утра по Москве. «Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — говорится в заявлении.