Во Франции осудили поступок Макрона в новогоднем обращении

Политик Филиппо: Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой новогоднего обращения президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо заявил, что Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения, отодвинув его на задний план. Политик осудил главу государства и возмутился, почему символ страны исчез по его желанию.

«Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — посетовал Филиппо.

Политик добавил, что таким образом Макрон продемонстрировал свою ненависть к Франции.

В новогоднем обращении к гражданам Франции Макрон также упомянул Россию. Кром того, он указал на важность укрепления независимости Европы.

