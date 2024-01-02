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07:13, 2 января 2024Мир

Во Франции осудили поступок Макрона в новогоднем обращении

Политик Филиппо: Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой новогоднего обращения президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо заявил, что Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения, отодвинув его на задний план. Политик осудил главу государства и возмутился, почему символ страны исчез по его желанию.

«Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — посетовал Филиппо.

Политик добавил, что таким образом Макрон продемонстрировал свою ненависть к Франции.

В новогоднем обращении к гражданам Франции Макрон также упомянул Россию. Кром того, он указал на важность укрепления независимости Европы.

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      Марина Совина
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