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10:04, 1 января 2024Мир

Макрон упомянул Россию в новогоднем обращении к гражданам Франции

В поздравлении на Новый год Макрон призвал остановить РФ и поддержать Украину

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В поздравительной речи на Новый год президент Франции Эмманюэль Макрон призвал остановить Россию и поддержать Украину. Об этом сообщает телеканал TF1.

Он призвал граждан Франции в июне 2024 года высказаться на выборах в Европарламент и поддержать властей Украины. По его словам, важно не уступить авторитарным силам и остановить Россию. Макрон также указал на важность укрепления независимости Европы.

В то же время президент Польши в новогоднем обращении не сказал ни слова об Украине. Он только упомянул о том, что «за восточной границей страны идет война».

Президент России же, поздравляя всех с Новым годом, заявил, что стране предстоит идти вперед. Помимо этого, он обратился к военным, находящемся на передовой.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении поставил граждан перед сложным выбором. Он указал, что рано или поздно каждый украинец должен стать беженцем либо быть готовым исполнить долг перед своей страной.

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      Варвара Кошечкина
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