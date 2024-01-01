«России предстоит идти вперед и созидать будущее» Путин выступил с новогодним обращением у стен Кремля

Путин в новогоднем обращении: России предстоит идти вперед и созидать будущее

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам и заявил, что стране предстоит идти вперед и созидать будущее. Речь главы государства записана на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.

Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями. Радовались успехам. И были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой Владимир Путин президент России

По словам президента, главное, что объединяло и объединяет россиян — это судьба Отечества и понимание значимости этапа, через который проходит Россия, масштабности стоящих перед обществом целей и ответственности за Родину.

Путин подчеркнул, что в этот период очень многое зависит от самого человека, от его настроя на лучшее и стремление поддержать друг друга словом и делом.

Мы едины в наших помыслах в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость Владимир Путин президент России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о перезаписи новогоднего обращения главы государства.

31 декабря 2022 года Путин обратился к россиянам, стоя рядом с российскими военными. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе поездки глава государства также пообщался с командующим и вручил награды военнослужащим.

Президент обратился к военнослужащим

Глава государства также обратился к военнослужащим, находящимся на боевом посту. Он назвал их героями, отметив, что Россия гордится и восхищается мужеством своих солдат.

Вместе с вами наши сердца. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что страна не раз доказала умение решать самые сложные задачи и не отступать. Он напомнил, что нет такой силы, которая способна разобщить граждан, заставить забыть память отцов и остановить развитие.

Также Путин в преддверии Нового года по телефону поздравил командующих группировок войск, участвующих в специальной военной операции (СВО). Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речь идет про южное, центральное, западное, восточное, а также херсонское и запорожское направления.

Путин поздравил российские семьи в год семьи

Владимир Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России годом семьи и обратился к семьям. Он сказал, что настоящая большая семья та, в которой растут дети, царят внимание, душевная теплота, забота о родителях, любовь и уважение друг к другу.

Президент подчеркнул, что из такого родства поколений, любви к отчему дому рождается и воспитывается преданность своей Родине. Он пожелал всем российским семьям самого доброго, поскольку из каждой семьи складывается история большой страны, чью судьбу создает многонациональный народ.

Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы вместе. И это самый надежный залог будущего России Владимир Путин президент России

Ранее космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с наступающим Новым годом. Обращаясь к жителям страны с борта Международной космической станции (МКС), космонавты призвали делиться душевным теплом, помогать нуждающимся.

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