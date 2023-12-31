Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:18, 31 декабря 2023Россия

Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

Песков: Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года поздравил командующих участвующих в специальной военной операции (СВО) группировок войск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет про южное, центральное, западное, восточное, а также херсонское и запорожское направления. Глава государства поздравлял военачальников по телефону, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил, что в уходящем году была проделана большая работа, а граждане страны были тверды в отстаивании национальных интересов России, свободы и безопасности государства.

Также глава государства поблагодарил бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Путин подчеркнул, что участников СВО, сражающихся «на переднем крае борьбы за правду и справедливость», поддерживает вся страна.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

      Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

      В США допустили провокацию НАТО в Польше для ввода войск на Украину

      В Киевской области будут вручать повестки на блокпостах

      В США назвали удар ВСУ по Белгороду провокацией

      В пригороде Иерусалима палестинец напал с ножом на двух израильтян

      Сотрудники немецкого телеканала попали под обстрел в отеле Харькова

      Атаку на Белгород назвали новым видом терроризма

      В Турции произошли три землетрясения

      В Киеве заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости