Космонавты поздравили россиян с Новым годом с борта МКС
Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов с борта МКС поздравили россиян с Новым годом
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеопослание опубликовано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
Обращаясь к жителям страны с борта МКС, космонавты призвали делиться душевным теплом, помогать нуждающимся. «Не бойтесь делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим!», — заявили они.
Что думаешь? Оцени!
Комментарии отключены
Последние новости
Все новости