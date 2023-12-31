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08:47, 31 декабря 2023Наука и техника

Космонавты поздравили россиян с Новым годом с борта МКС

Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов с борта МКС поздравили россиян с Новым годом

Кадр: госкорпорация «Роскосмос»

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеопослание опубликовано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Обращаясь к жителям страны с борта МКС, космонавты призвали делиться душевным теплом, помогать нуждающимся. «Не бойтесь делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим!», — заявили они.

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      Марина Совина
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