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03:43, 26 октября 2022Наука и техника

Экипажу МКС отправили с Байконура грузовик с новогодними подарками

Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с Байконура

Фото: госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

Космический грузовик, на борту которого находится оборудование и еда для экипажа Международной космической станции (МКС), отделился от третьей ступени в 03:28 по московскому времени и вышел на орбиту. Также космонавтам отправили подарки к Новому году.

Полет к МКС пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 05:50 по Москве 28 октября.

Как сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале, это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году, в том числе третий — с грузовым кораблем «Прогресс». Для «Союза-2.1а» данный полет стал 56-м, для кораблей семейства «Прогресс» — 174-м в истории, из них 85 — к МКС.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия продолжит работать на МКС до 2028 года. Он отметил, что после 2024 года сотрудничество будет осуществляться в зависимости от состояния станции, но «с высокой вероятностью» останется до 2028 года. Борисов добавил, что РФ всегда четко выполняет международные обязательства.

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Марина Совина
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