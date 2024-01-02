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14:29, 2 января 2024Мир

Франция решила поменять формат помощи Украине

Посол Франции в Киеве Весьер: Париж будет менять формат помощи Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Париж будет постепенно менять формат помощи Украине — о таком решении заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер, его слова приводит ТАСС.

По словам французского дипломата, Париж по-прежнему собирается оказывать Киеву военную помощь, однако в итоге сотрудничество придет к тому, что оружие будет производиться уже на территории самой Украины. Таким образом, Франция хочет сократить количество — как выразился Весьер — пожертвований Киеву.

«Цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — заявил он. Посол отметил, что с такой формой поддержки согласна и глава французского МИД Катрин Колонна. Когда произойдет смена формата, и будет ли Франция спонсировать украинские производства или возводить собственные предприятия на территории Украины, не уточняется. По словам Весьера, переход от одной стратегии к другой займет время.

Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в США и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объем помощи Украине. Даалдер допустил, что Украина лишится помощи США. Поэтому он предположил, что Киев проиграет Москве в первой половине 2024 года.

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