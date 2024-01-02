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22:59, 2 января 2024Мир

Треть американцев назвали избрание Байдена нелегитимным

WP: 36% американцев сочли нелегитимным избрание Байдена президентом в 2020 году

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Более трети американцев (36 процентов) считают, что избрание Джо Байдена президентом США в 2020 году не было легитимным. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Washington Post и университета Мэриленда.

Еще 62 процента опрошенных ответили на соответствующий вопрос утвердительно. При этом WP отмечает, что среди зрителей телеканала Fox News только три человека из 10 придерживались данного мнения. Уточняется, что наибольшее снижение числа тех, кто считает результаты президентских выборов 2020 года легитимными, произошло среди республиканцев — с 39 процентов до 31 процента. Среди демократов этот показатель сократился с 94 процента до 91 процента.

Аналогичный опрос был проведен в декабре 2021 года. Тогда 29 процентов респондентов назвали избрание Байдена нелегитимным.

Исследование проводилось 14-18 декабря. Участие в нем приняли 1024 взрослых американца.

Ранее рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства. Рейтинг одобрения американского лидера снизился до 40 процентов, так как большинство избирателей не поддерживают его подход к внешней политике и конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

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      Марина Совина
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