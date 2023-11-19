Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. Почему американцы перестали доверять президенту?

NBC: рейтинг Байдена достиг самого низкого уровня за время его президентства

Рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News.

Отмечается, что рейтинг одобрения американского лидера снизился до 40 процентов, так как большинство избирателей не поддерживают его подход к внешней политике и конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

40 процентов респондентов одобряют деятельность Байдена на посту президента

По данным опроса, Байден впервые отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в преддверии выборов в 2024 году.

В результатах исследования выделяется сдвиг среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, пишет издание. Если в сентябре 46 процентов таких избирателей заявили, что одобряют работу действующего главы Белого дома, то теперь рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31 процента.

Поддержка Трампа растет

В 2022 году Трамп официально заявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах.

Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США Дональд Трамп Бывший президент США

5 ноября стало известно, что Дональд Трамп смог опередить действующего главу США по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов.

По данным The New York Times, Байден уступает бывшему американскому лидеру по 4-10 процентных пункта в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Политик обгоняет своего оппонента только в Висконсине на 2 процентных пункта. Исходя из опроса, эксперты сделали вывод, что если бы выборы проходили сейчас, то на сторону Трампа встали бы 67 выборщиков, а на Байдена — всего 10.

Отмечается, что 67 процентов американцев считают, что их Соединенные Штаты движутся в неправильном направлении. В опросе приняли участие 3,6 тысячи граждан.

При этом в сентябре агентство Reuters сообщало, что, по результатам опроса среди американцев, на президентских выборах Байден и Трамп набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов. Также большое количество американцев выразили обеспокоенность из-за возраста кандидатов. 77 процентов от общего количества респондентов считают, что Байден слишком стар для президентского кресла. Насчет бывшего президента США цифры поменьше — лишь 56 процентов.

Трампа допустят к выборам в 2024 году

Суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к штурму Капитолия, однако он не нарушил присягу, а значит, его кандидатура может быть допущена к предстоящим президентским выборам.

До этого аналогичные решения приняли суды в нескольких других штатах — все они оставили бывшего главы Белого дома в избирательных бюллетенях.

В частности, суд в штате Мичиган постановил, что экс-президент США может участвовать в выборах. Судья отверг аргументы о том, что роль Трампа в участии штурма Капитолия ограничивает его право на переизбрание.

В сентябре Трамп предположил, при каких условиях с него могут снять все обвинения. Он допустил, что это произойдет при его выходе из президентской гонки. Однако, по его словам, ему неинтересно соглашаться на подобные предложения.

Политик также назвал очень маловероятным, что он помилует себя в случае победы на выборах в 2024 году.

Люди спрашивали, хочу ли я помиловать себя. У меня была пара адвокатов, которые сказали, что я могу сделать это, если захочу. Но некоторые люди говорили, что, если я это сделаю, это будет выглядеть плохо, поэтому я думаю, что это будет ужасно Дональд Трамп Бывший президент США